Temporal em SJC causa incêndio em transformadores e blecaute

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
Da redação
Postes pegaram fogo em SJC
A forte chuva acompanhada de ventania que atingiu São José dos Campos na tarde desta segunda-feira (22) provocou uma série de transtornos. No bairro Urbanova, um transformador localizado na avenida Ironman Victor Garrido estourou e pegou fogo, assustando moradores e deixando parte da região sem energia elétrica.

Além deste caso, outro transformador também foi atingido pelo vendaval e acabou incendiado no Jardim Aquarius. A situação contribuiu para que diferentes áreas da cidade enfrentassem quedas de energia e oscilações no fornecimento. Entre os bairros mais prejudicados está o próprio Aquarius, que registrou diversos pontos de falta de luz e quedas de árvores.

Segundo a EDP, concessionária responsável pelo fornecimento, os temporais que atingem o Vale do Paraíba desde domingo (21) elevaram a gravidade da operação do sistema elétrico. A empresa informou que reforçou as equipes em campo e que a maior parte das ocorrências envolve galhos e objetos lançados sobre a rede, exigindo reparos complexos.

A companhia não informou, até o início da noite, a quantidade de clientes afetados. Destacou, no entanto, que em situações de grande volume de chamados há prioridade para hospitais, postos de saúde, escolas, creches, serviços essenciais e casos de risco à vida.

A EDP reforça que parte dos trabalhos é realizada em conjunto com a Defesa Civil e órgãos municipais, e alerta a população a não se aproximar de cabos rompidos ou fios caídos. A previsão é de que os temporais continuem ao longo do dia, com risco de novas ocorrências.

