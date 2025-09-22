Temporal em SJC causa incêndio em transformadores e blecaute

A forte chuva acompanhada de ventania que atingiu São José dos Campos na tarde desta segunda-feira (22) provocou uma série de transtornos. No bairro Urbanova, um transformador localizado na avenida Ironman Victor Garrido estourou e pegou fogo, assustando moradores e deixando parte da região sem energia elétrica.

Além deste caso, outro transformador também foi atingido pelo vendaval e acabou incendiado no Jardim Aquarius. A situação contribuiu para que diferentes áreas da cidade enfrentassem quedas de energia e oscilações no fornecimento. Entre os bairros mais prejudicados está o próprio Aquarius, que registrou diversos pontos de falta de luz e quedas de árvores.