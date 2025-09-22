Após spray de pimenta, moradores acusam GCM de 'opressão' em SJC

“É opressão, é opressão”, gritavam moradores da Vila Unidos, na zona norte de São José dos Campos, após a GCM (Guarda Civil Municipal) usar spray de pimenta para dispersar um protesto na manhã desta segunda-feira (22).
Os participantes alegam que o tratamento recebido foi mais rígido do que o aplicado em bairros nobres da cidade, como Urbanova ou Jardim Aquarius, por exemplo. O caso repercutiu nas redes sociais.
O protesto começou depois que um parquinho e uma academia ao ar livre foram retirados da comunidade.
Segundo os moradores, a medida foi tomada sem diálogo prévio, o que gerou revolta. Durante a mobilização, homens e mulheres relataram ter sido atingidos pelo spray lançado por guardas municipais.
Obra da CDHU
De acordo com a Prefeitura de São José, a área será usada pela CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), que está construindo 28 apartamentos para famílias inscritas no programa habitacional do Estado.
A administração municipal informou ainda que tanto o parquinho quanto a academia de ginástica serão reinstalados em outro terreno, na mesma rua, considerado mais adequado por ser plano e preparado para receber melhorias de infraestrutura.
Posição da GCM
Em nota, a administração informou que a Guarda Civil Municipal acompanhava a ação no local e, “diante da necessidade, realizou a dispersão de manifestantes com spray, recurso de arma não letal”.