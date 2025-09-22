Após spray de pimenta, moradores acusam GCM de 'opressão' em SJC

“É opressão, é opressão”, gritavam moradores da Vila Unidos, na zona norte de São José dos Campos, após a GCM (Guarda Civil Municipal) usar spray de pimenta para dispersar um protesto na manhã desta segunda-feira (22).

Os participantes alegam que o tratamento recebido foi mais rígido do que o aplicado em bairros nobres da cidade, como Urbanova ou Jardim Aquarius, por exemplo. O caso repercutiu nas redes sociais.

