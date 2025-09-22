Temporais elevam risco de operação elétrica no Vale do Paraíba

As fortes chuvas e ventos que atingem o Vale do Paraíba desde domingo (21) aumentaram o nível de criticidade da operação do sistema elétrico em diversos pontos da região, segundo a EDP.
A companhia informou que reforçou as equipes técnicas e mantém times mobilizados para atender às ocorrências.
Os principais problemas registrados estão ligados à queda de galhos e ao lançamento de objetos sobre as redes elétricas, o que exige mais tempo de reparo devido à complexidade.
A concessionária destacou que, em situações de grande volume de ocorrências, o atendimento é priorizado para hospitais, postos de saúde, escolas, creches, serviços essenciais, casos de risco à vida e situações com grande número de clientes afetados.
Parte dos trabalhos é feita em parceria com as prefeituras e Defesa Civil. O tempo de reparo varia conforme o dano em cada caso.
Com previsão de novos temporais ao longo do dia, a EDP reforça que a população não deve se aproximar de cabos partidos e fios caídos. Ocorrências podem ser registradas pelo site www.edp.com.br, aplicativo EDP Online, WhatsApp (11) 93465-2888 ou pela Central de Atendimento 0800 721 0123.