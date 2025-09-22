Temporais elevam risco de operação elétrica no Vale do Paraíba

As fortes chuvas e ventos que atingem o Vale do Paraíba desde domingo (21) aumentaram o nível de criticidade da operação do sistema elétrico em diversos pontos da região, segundo a EDP.



A companhia informou que reforçou as equipes técnicas e mantém times mobilizados para atender às ocorrências.

