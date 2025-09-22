'Os resultados não vieram da forma esperada', diz CEO do São José

A diretoria do São José promoveu na manhã desta segunda-feira (22) uma coletiva de imprensa para apresentar um balanço da temporada 2025. Por quase uma hora, o CEO Bruno Cazarine e o executivo de futebol Sidiclei Menezes responderam às perguntas dos jornalistas e falaram sobre os principais pontos da temporada, onde a Águia do Vale caiu nas quartas de final da Série A-2 do Campeonato Paulista e, depois, da Copa Paulista.
Apesar dos fracassos do time adulto, a diretoria exaltou as conquistas da categoria de base. Segundo Cazarine, 2025 marcou conquistas importantes, como a ampliação do trabalho nas categorias de base com a nova parceria que viabilizou equipes do sub-11 ao sub-14. Ele também destacou a continuidade da construção do Centro de Treinamento que atende tanto os profissionais quanto a base, melhorias no estádio para acolher os atletas e obras programadas para recuperação do gramado e do entorno a partir de 15 de outubro. O dirigente ainda mencionou a evolução do Departamento de Futebol, que recebeu reforço de novos profissionais nas áreas médica, jurídica e administrativa.
“Temos avaliado sempre o trabalho e os resultados do departamento de futebol. Os resultados não vieram da forma esperada, mas entendemos que este é o momento de dar continuidade no trabalho deste time de profissionais”, explicou Bruno sobre a permanência do técnico Marcelo Marelli e da comissão técnica.
Confiança em Marelli
Sobre o comando técnico, Cazarine afirmou que, mesmo com resultados aquém do esperado, o clube optou pela permanência do treinador Marcelo Marelli e de sua comissão. Ele frisou que a diretoria trabalha para tornar a instituição menos dependente de pessoas específicas, buscando uma gestão mais integrada e colaborativa.
Durante a coletiva, também foi confirmada a ausência do clube na Copa São Paulo de Futebol Júnior em janeiro de 2026. Entre os motivos estão a necessidade de preservação do gramado do estádio Martins Pereira, o alinhamento com a Prefeitura e o tempo necessário para amadurecer as categorias de base e montar um grupo competitivo.
Já Sidiclei Menezes falou sobre o planejamento do elenco para 2026. Ele informou que a pré-temporada visando o Paulistão A2 deve começar no início de novembro e adiantou que já há um jogador com pré-contrato assinado para reforçar a equipe.