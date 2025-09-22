'Os resultados não vieram da forma esperada', diz CEO do São José

A diretoria do São José promoveu na manhã desta segunda-feira (22) uma coletiva de imprensa para apresentar um balanço da temporada 2025. Por quase uma hora, o CEO Bruno Cazarine e o executivo de futebol Sidiclei Menezes responderam às perguntas dos jornalistas e falaram sobre os principais pontos da temporada, onde a Águia do Vale caiu nas quartas de final da Série A-2 do Campeonato Paulista e, depois, da Copa Paulista.

Apesar dos fracassos do time adulto, a diretoria exaltou as conquistas da categoria de base. Segundo Cazarine, 2025 marcou conquistas importantes, como a ampliação do trabalho nas categorias de base com a nova parceria que viabilizou equipes do sub-11 ao sub-14. Ele também destacou a continuidade da construção do Centro de Treinamento que atende tanto os profissionais quanto a base, melhorias no estádio para acolher os atletas e obras programadas para recuperação do gramado e do entorno a partir de 15 de outubro. O dirigente ainda mencionou a evolução do Departamento de Futebol, que recebeu reforço de novos profissionais nas áreas médica, jurídica e administrativa.