24 de setembro de 2025
RIO PARAÍBA

'Não tenho esperanças de achá-la viva', diz mãe de Michele em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução

“Não tenho mais esperanças de encontrá-la viva.” A declaração dolorosa é de Gilda Braz Crisóstomo, 54 anos, mãe de Michele Brás Nogueira, de 36, desaparecida desde a manhã de sábado (20) após se jogar no rio Paraíba, em São José dos Campos.

Segundo Gilda, a filha lutava contra a dependência química e foi vista por testemunhas se jogando no rio por volta das 6h. “Pulou, afundou, boiou e não emergiu mais. Desde então não foi mais vista”, contou a mãe.

A família registrou boletim de ocorrência e cobra que as autoridades intensifiquem as buscas. Até o momento, Michele não foi localizada.

Prevenção ao suicídio

O CVV (Centro de Valorização da Vida) oferece atendimento sigiloso, gratuito e acolhedor em São José dos Campos. O serviço pode ser acessado pelo telefone 188, e também por e-mail ou chat, disponível 24 horas por dia.

