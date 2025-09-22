'Não tenho esperanças de achá-la viva', diz mãe de Michele em SJC

“Não tenho mais esperanças de encontrá-la viva.” A declaração dolorosa é de Gilda Braz Crisóstomo, 54 anos, mãe de Michele Brás Nogueira, de 36, desaparecida desde a manhã de sábado (20) após se jogar no rio Paraíba, em São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo Gilda, a filha lutava contra a dependência química e foi vista por testemunhas se jogando no rio por volta das 6h. “Pulou, afundou, boiou e não emergiu mais. Desde então não foi mais vista”, contou a mãe.