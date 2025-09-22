VÍDEO: Poste explode durante tempestade no Aquarius, em São José

Vídeo obtido por OVALE mostra a explosão de um poste de energia no Jardim Aquarius, na zona oeste de São José dos Campos, durante a tempestade desta segunda-feira (22).

A Defesa Civil de São Paulo emitiu na tarde desta segunda-feira (22) um alerta severo para moradores de São José dos Campos e cidades vizinhas.

A mensagem foi disparada diretamente em celulares da população por meio do sistema Cell Broadcast, tecnologia que permite o envio imediato de avisos emergenciais.