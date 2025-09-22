Prefeitura irá manter corte do Mesa Taubaté ao menos até dezembro

O governo do prefeito Sérgio Victor (Novo) informou que irá manter ao menos até o fim desse ano um teto reduzido no número de famílias atendidas no programa de transferência de renda do município, o Cartão Mesa Taubaté.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Até dezembro, pelo menos, esse teto será de 2.700 beneficiários, o que representa uma redução de mais de 1.000 atendidos no programa desde janeiro desse ano, quando teve início a atual administração.