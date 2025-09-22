URGENTE: Temporal causa estragos em SJC com quedas de árvores

Um forte temporal atingiu São José dos Campos na tarde desta segunda-feira (22) e provocou diversos transtornos na cidade. A ventania, que começou minutos antes do início oficial da primavera, às 15h19, derrubou árvores, causou quedas de energia e deixou o trânsito bloqueado em importantes vias da região sul.

No Jardim Aquárius, moradores relataram postes de energia que teriam “estourado” com a força do vento. Na mesma região, motos foram derrubadas e ruas ficaram parcialmente interditadas por galhos caídos. Já na Avenida Salmão, a queda de árvores bloqueou totalmente o tráfego, obrigando motoristas a buscar rotas alternativas.