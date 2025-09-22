24 de setembro de 2025
CHUVA FORTE

URGENTE: Temporal causa estragos em SJC com quedas de árvores

Um forte temporal atingiu São José dos Campos na tarde desta segunda-feira (22) e provocou diversos transtornos na cidade. A ventania, que começou minutos antes do início oficial da primavera, às 15h19, derrubou árvores, causou quedas de energia e deixou o trânsito bloqueado em importantes vias da região sul.

No Jardim Aquárius, moradores relataram postes de energia que teriam “estourado” com a força do vento. Na mesma região, motos foram derrubadas e ruas ficaram parcialmente interditadas por galhos caídos. Já na Avenida Salmão, a queda de árvores bloqueou totalmente o tráfego, obrigando motoristas a buscar rotas alternativas.

Outro ponto crítico foi a Avenida Andrômeda, nas proximidades do Vale Sul Shopping, onde uma árvore de grande porte tombou sobre a via, agravando ainda mais o trânsito da região. Situações semelhantes também foram registradas em bairros como Jardim Satélite e adjacências.

ALERTA.
Diante do cenário, a Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta severo para moradores de São José dos Campos e cidades vizinhas. A notificação foi enviada diretamente aos celulares da população por meio do sistema Cell Broadcast, tecnologia que permite o disparo imediato de avisos emergenciais.

Segundo o comunicado, há previsão de temporais acompanhados de fortes rajadas de vento nas próximas horas. O órgão alerta para risco de novas quedas de árvores, destelhamentos e danos estruturais, recomendando que a população busque abrigo seguro e evite áreas abertas ou com risco de acidentes.

ORIENTAÇÃO.
A Defesa Civil também orienta que os moradores não se abriguem sob árvores, não estacionem veículos próximos a postes ou placas e mantenham distância de locais alagados.

Em caso de emergência, os contatos devem ser feitos ao Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193, ou à própria Defesa Civil, pelo número 199.

