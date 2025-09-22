Árvores caem em avenida movimentada na zona oeste de SJC

Duas árvores caíram na tarde desta segunda-feira (22) na Avenida Salmão, no Jardim Aquarius, zona oeste de São José dos Campos.



Os galhos atingiram parte da via e interromperam o trânsito em uma das faixas. Equipes da Prefeitura foram acionadas para fazer a remoção e liberar a pista.

