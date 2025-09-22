24 de setembro de 2025
AGORA

Árvores caem em avenida movimentada na zona oeste de SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução

Duas árvores caíram na tarde desta segunda-feira (22) na Avenida Salmão, no Jardim Aquarius, zona oeste de São José dos Campos.

Os galhos atingiram parte da via e interromperam o trânsito em uma das faixas. Equipes da Prefeitura foram acionadas para fazer a remoção e liberar a pista.

De acordo com a Defesa Civil, o município está sob alerta paraTemporais com rajadas de vento que podem chegar a 60 km/h e chuvas isoladas ao longo da tarde. Há risco de queda de árvores e destelhamentos.

A orientação é para que a população evite se abrigar embaixo de árvores, retire objetos soltos de quintais e varandas e redobre a atenção ao dirigir.

A Prefeitura ainda calcula os estragos em toda a cidade.

Comentários

