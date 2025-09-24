VÍDEO: Advogada criminalista é morta no meio da rua com 20 tiros

A advogada criminalista Kamila Cristina Rodrigues dos Santos foi assassinada com aproximadamente 20 disparos na manhã desta segunda-feira (22), no bairro Ermelinda, região Noroeste de Belo Horizonte (MG).

Os autores do crime conseguiram escapar e estão sendo procurados pela polícia.

