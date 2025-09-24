25 de setembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
BRASIL

VÍDEO: Advogada criminalista é morta no meio da rua com 20 tiros

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução

A advogada criminalista Kamila Cristina Rodrigues dos Santos foi assassinada com aproximadamente 20 disparos na manhã desta segunda-feira (22), no bairro Ermelinda, região Noroeste de Belo Horizonte (MG).

Os autores do crime conseguiram escapar e estão sendo procurados pela polícia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que a vítima foi surpreendida por um homem armado, que desceu do banco do passageiro de um carro prata. Usando uma blusa preta com capuz, ele efetuou diversos tiros contra Kamila.

O ataque ocorreu na mesma rua em que a advogada morava.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários