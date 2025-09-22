URGENTE: Alerta de temporal em SJC; risco de queda de árvores

A Defesa Civil de São Paulo emitiu na tarde desta segunda-feira (22) um alerta severo para moradores de São José dos Campos e cidades vizinhas. A mensagem foi disparada diretamente em celulares da população por meio do sistema Cell Broadcast, tecnologia que permite o envio imediato de avisos emergenciais.

De acordo com o comunicado, há previsão de temporais acompanhados de fortes rajadas de vento nas próximas horas. O órgão alerta para o risco de queda de árvores, destelhamentos e outros danos estruturais, recomendando que a população busque abrigo seguro e evite áreas abertas ou com risco de acidentes.

A Defesa Civil reforça ainda a importância de redobrar a atenção durante as chuvas intensas, evitando se abrigar sob árvores, estacionar veículos próximos a postes e placas, além de manter distância de áreas de alagamento.