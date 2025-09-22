24 de setembro de 2025
INVESTIGAÇÃO

Polícia Investiga morte de homem, de 35 anos, em Ubatuba

Por Jesse Nascimento | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
A Polícia Civil investiga a morte de um homem, de 35 anos, em Ubatuba. O homem foi atingido por disparo de arma de fogo no tórax, na rua Esmeralda (esquina com rua Turmalina Negra), bairro Perequê-Açu, no início da tarde de sábado (20).

A vítima foi socorrida por populares ao Pronto-Socorro do bairro Ipiranguinha, mas não resistiu. A autoria é desconhecida e o caso é investigado pela Polícia Civil.

De acordo com o boletim, o local foi preservado pela PM e periciado por equipe de Caraguatatuba. Não foram encontradas cápsulas ou projéteis, apenas mancha de sangue no chão.

A companheira da vítima foi arrolada como testemunha. O corpo foi encaminhado ao IML de Caraguatatuba para exame necroscópico. A Polícia Civil apura imagens de câmeras de monitoramento próximas.

