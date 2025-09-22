24 de setembro de 2025
INVESTIGAÇÃO

AGORA: Polícia busca identificar homem achado morto em Taubaté

Por Jesse Nascimento | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Jesse Nascimento

A Polícia Civil busca identificar homem encontrado morto em via de Taubaté. Os policiais militares foram acionados para um encontro de cadáver, na rua das Camélias, bairro Campos Elísios, por volta de 8h20, desta segunda-feira (22). 

No local, os policiais se deparam com um corpo caído e acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que constatou a morte do homem. Ele não portava documentos e ainda não foi identificado.

A perícia esteve no local e não constatou sinais de violência. Diante disso, o caso foi registrado como morte suspeita. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exames de identificação e causa da morte.

