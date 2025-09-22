AGORA: Polícia busca identificar homem achado morto em Taubaté

A Polícia Civil busca identificar homem encontrado morto em via de Taubaté. Os policiais militares foram acionados para um encontro de cadáver, na rua das Camélias, bairro Campos Elísios, por volta de 8h20, desta segunda-feira (22).

No local, os policiais se deparam com um corpo caído e acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que constatou a morte do homem. Ele não portava documentos e ainda não foi identificado.