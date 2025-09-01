1ª Volta Ciclística de São José tem R$ 40 mil em prêmios

São José dos Campos terá a 1ª Volta Ciclística, nos dias 25 e 26 de outubro. A competição deve reunir atletas de todo o país para disputar as categorias masculina e femininas que vão desde Infantojuvenil até Elite Open.

A competição distribuirá R$ 40 mil em premiação, além de troféus, medalhas e camisas personalizadas.

