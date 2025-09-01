1ª Volta Ciclística de São José tem R$ 40 mil em prêmios

São José dos Campos terá a 1ª Volta Ciclística, nos dias 25 e 26 de outubro. A competição deve reunir atletas de todo o país para disputar as categorias masculina e femininas que vão desde Infantojuvenil até Elite Open.
A competição distribuirá R$ 40 mil em premiação, além de troféus, medalhas e camisas personalizadas.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
As inscrições vão até o dia 3 de outubro. Elas podem ser feitas pelo site oficial ou pelo perfil do evento no Instagram (@voltaciclisticasjcampos). A taxa de inscrição é de R$ 100 para as categorias Elite e Master (masculino e feminino) e gratuita para as categorias de base (infanto juvenil, juvenil e júnior).
O evento também tem um caráter social: no momento da retirada do kit, cada atleta deverá entregar um brinquedo novo. Caso contrário, será aplicada uma taxa de R$ 50. Todos os brinquedos arrecadados serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de São José dos Campos.
Etapas e percursos
25 de outubro de 2025 - 6h às 12h: Av. Prof. Alfredo Fernandes de Almeida (Via Oeste)
25 de outubro de 2025 - 15h às 18h: Avenida Fernando Sabino - Urbanova (ao lado do Parque Ribeirão Vermelho)
26 de outubro de 2025 - 6h às 13h: Avenida Fernando Sabino + subida da Avenida em frente ao GACC e retornando próximo ao Condomínio Terras Alpha