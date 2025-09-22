'Embraer é uma potência', diz Lula após acordo de R$ 11,2 bilhões

"Embraer é uma potência." A frase foi dita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao comentar o contrato de até R$ 11,2 bilhões firmado entre a fabricante brasileira e o grupo Latam Airlines. O acordo prevê a compra de até 74 aeronaves Embraer E195-E2, consolidando a Embraer como uma das maiores fabricantes de jatos do mundo e fortalecendo a indústria nacional de aviação.
Em publicação nas redes sociais, Lula destacou a relevância da operação para o país: “A Embraer é uma potência da engenharia nacional. Esta entrega consolida a empresa como uma das maiores fabricantes de aeronaves do mundo e fortalece nossa indústria e nosso setor aéreo. Mais emprego, renda e desenvolvimento para o Brasil”.
O contrato prevê a aquisição de até 74 aeronaves Embraer E195-E2, sendo 24 entregas firmes e 50 opções de compra. As primeiras unidades serão entregues a partir do segundo semestre de 2026, inicialmente para a Latam Airlines Brasil, com possibilidade de expansão para outras afiliadas do grupo.
Lula compartilhou vídeo do ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. "Compra histórica: a LATAM anunciou até 74 novas aeronaves Embraer E195-E2, em uma decisão que fortalece a aviação brasileira e a economia do país. Mais uma conquista do Governo Federal e do Ministério dos Portos e Aeroportos, que seguem trabalhando pelo crescimento do setor aéreo. Parabéns presidente", disse o ministro.
Impacto econômico e expansão da Latam
O pedido firme das 24 aeronaves soma US$ 2,1 bilhões e marca um movimento estratégico da Latam para fortalecer sua presença na América do Sul. A companhia pretende ampliar em até 35 novos destinos sua malha aérea, que hoje já alcança 160 localidades em diferentes países da região.
“Nos últimos quatro anos, o grupo Latam se concentrou na expansão de sua malha aérea doméstica e regional. A decisão é baseada na eficiência do Embraer E195-E2, que permitirá seguir em crescimento com rentabilidade, oferecendo mais opções aos passageiros e impulsionando o desenvolvimento econômico e social”, afirmou Roberto Alvo, CEO da Latam Airlines Group.
Embraer em destaque mundial
Para a Embraer, o acordo consolida o modelo E195-E2 como referência em eficiência e conforto. “Estamos extremamente orgulhosos de que o grupo Latam tenha escolhido o E195-E2 para avançar na conectividade da região. É uma conquista que fortalece o futuro que construiremos juntos”, disse Francisco Gomes Neto, presidente e CEO da Embraer.
Apoio político
Além de Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) também comemorou o anúncio, classificando-o como um marco histórico para a aviação sul-americana. “A segunda-feira começou bombando! O Embraer E195-E2 integrará a frota da LATAM com até 74 aeronaves. Isso ampliará a malha aérea na América do Sul e reforçará a presença do Brasil no setor”, afirmou.
Atualmente, a Latam opera com 362 aeronaves, entre modelos da Airbus e Boeing, além de cargueiros. A entrada dos jatos brasileiros reforça a relevância da Embraer no mercado global e projeta a indústria nacional para novos patamares.