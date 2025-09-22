'Embraer é uma potência', diz Lula após acordo de R$ 11,2 bilhões

"Embraer é uma potência." A frase foi dita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao comentar o contrato de até R$ 11,2 bilhões firmado entre a fabricante brasileira e o grupo Latam Airlines. O acordo prevê a compra de até 74 aeronaves Embraer E195-E2, consolidando a Embraer como uma das maiores fabricantes de jatos do mundo e fortalecendo a indústria nacional de aviação.

Em publicação nas redes sociais, Lula destacou a relevância da operação para o país: “A Embraer é uma potência da engenharia nacional. Esta entrega consolida a empresa como uma das maiores fabricantes de aeronaves do mundo e fortalece nossa indústria e nosso setor aéreo. Mais emprego, renda e desenvolvimento para o Brasil”.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp