24 de setembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
FLAGRANTE

Homem furta veículo dos Correios e é preso em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Homem foi preso em flagrante após furtar veículo dos Correios
Um homem foi preso em São José dos Campos após furtar um veículo oficial dos Correios. A ocorrência foi registrada na manhã desta segunda-feira (22), nas proximidades da agência da avenida Andrômeda, na zona sul da cidade.

A equipe do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foi acionada via 190 e localizou o automóvel na Rodovia Presidente Dutra. Os policiais deram ordem de parada e o condutor estacionou o carro perto do Hospital da Vila Industrial.

Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o homem. Ele foi preso em flagrante pela Polícia Federal, e permaneceu à disposição da Justiça.

