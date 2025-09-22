Homem furta veículo dos Correios e é preso em São José

Um homem foi preso em São José dos Campos após furtar um veículo oficial dos Correios. A ocorrência foi registrada na manhã desta segunda-feira (22), nas proximidades da agência da avenida Andrômeda, na zona sul da cidade.

A equipe do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foi acionada via 190 e localizou o automóvel na Rodovia Presidente Dutra. Os policiais deram ordem de parada e o condutor estacionou o carro perto do Hospital da Vila Industrial.