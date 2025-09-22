São José Basket recebe o Santo André pelo Paulista

O São José Basket recebe o Santo André na noite desta terça-feira (23), a partir das 19h, no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos, pela primeira fase do Campeonato Paulista Feminino da modalidade.

Na partida anterior, no dia 10 de setembro, as joseenses perderam fora de casa para o Campinas por 68 a 59. Por isso, as comandadas do técnico Leandro Leal sabem da importância de uma reação imediata, ainda mais diante da torcida.