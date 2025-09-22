Viapol São José encara o invicto Vôlei Renata em Campinas

O Viapol São José Vôlei visita o Vôlei Renata na noite desta terça-feira (23), a partir das 20h, no ginásio Taquaral, em Campinas. Essa será a quarta partida do time joseense torneio estadual.

Depois de perder nas duas primeiras rodadas, a equipe comandada pelo técnico Flávio Tavares se recuperou e venceu, em casa, o Praia Grande por 3 a 0. E isso deu um novo alento ao time da região.