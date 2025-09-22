Qual a previsão o tempo para Taubaté nesta terça (23)? Confira

A RMVale deve registrar tempo instável nesta terça-feira (24). Segundo dados do Climatempo, a previsão aponta sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado em diversas cidades. Em alguns municípios, há possibilidade de chuva significativa, especialmente no final do dia.

Em São José dos Campos, o dia será de sol entre muitas nuvens e períodos de céu encoberto. As temperaturas variam entre 16°C e 23°C, sem previsão de chuva para o período. Situação semelhante ocorre em Caraguatatuba, que terá mínima de 18°C e máxima de 19°C, com tempo estável e sem registro de precipitações.