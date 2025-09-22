24 de setembro de 2025
DRAMA NO VALE

Michele desaparece nas águas do Paraíba; mãe cobra buscas em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Michele Brás Nogueira, de 36 anos
Michele Brás Nogueira, de 36 anos

O drama de uma mãe em busca da filha.

Michele Brás Nogueira, de 36 anos, teria se jogado no rio Paraíba, na manhã de sábado (20), em São José dos Campos, e não foi mais vista.

"Não tenho mais esperanças de encontrá-la viva", afirmou a mãe, Gilda Braz Crisóstomo, 54 anos, que cobra a realização de buscas no rio.

De acordo com Gilda, a filha sofre com a dependência química "Pulou no rio Paraíba, por volta das 6h, sendo vista por várias testemunhas. Pulou, afundou, boiou e não emergiu mais. Desde então não foi mais vista", disse a mãe.

A família já registrou boletim de ocorrência e espera informações sobre as buscas.

Prevenção ao Suicídio

O CVV (Centro de Valorização da Vida) mantém atendimento sigiloso, gratuito e acolhedor em São José. Você pode ligar gratuitamente 188 ou buscar atendimento por e-mail ou chat.

