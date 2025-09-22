Jovem é preso portando arma em corrida de aplicativo na região

Policiais militares do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam, na madrugada desta segunda-feira (22), um homem por porte ilegal de arma de fogo e munições, na altura do bairro Pedreira Baixa, em Ubatuba.

A equipe suspeitou de um veículo Gol preto, que operava como carro de aplicativo, e deu ordem de parada.

Ao abordar o motorista e o passageiro, a equipe encontrou no bolso da calça do passageiro seis munições de calibre .38 e, na blusa, uma touca "ninja". Em uma busca veicular, os policiais localizaram, debaixo do banco do passageiro, um revólver calibre .38, marca Taurus, com a numeração raspada e municiado com seis projéteis.

Questionado, o homem informou que portava a arma para se defender de seus inimigos.