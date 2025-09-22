Homem é preso após exibir arma durante 'pancadão' em São José

Policiais da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) do 1ºBPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) receberam uma denúncia sobre um “pancadão” na Represa do Jaguari, em São José dos Campos, no sábado (21). A informação era de que no local, onde havia som alto, um homem exibia uma arma de fogo.

Ao chegar à represa, a equipe avistou o homem com as características descritas. Ao notar a aproximação da viatura, o suspeito retirou um objeto da cintura e o escondeu no interior de um veículo Amarok. Após a abordagem, os policiais fizeram uma busca no carro e encontraram, debaixo do banco do carona, uma pistola Taurus .380 com numeração suprimida, um carregador e duas munições intactas.