24 de setembro de 2025
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
PORTE DE ARMA

Homem é preso após exibir arma durante 'pancadão' em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Rocam apreendeu uma pistola Taurus .380 com numeração suprimida em 'pancadão' na represa do Jaguari
Rocam apreendeu uma pistola Taurus .380 com numeração suprimida em 'pancadão' na represa do Jaguari

Policiais da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) do 1ºBPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) receberam uma denúncia sobre um “pancadão” na Represa do Jaguari, em São José dos Campos, no sábado (21). A informação era de que no local, onde havia som alto, um homem exibia uma arma de fogo.

Ao chegar à represa, a equipe avistou o homem com as características descritas. Ao notar a aproximação da viatura, o suspeito retirou um objeto da cintura e o escondeu no interior de um veículo Amarok. Após a abordagem, os policiais fizeram uma busca no carro e encontraram, debaixo do banco do carona, uma pistola Taurus .380 com numeração suprimida, um carregador e duas munições intactas.

A arma e as munições foram apreendidas e o homem foi preso e levado à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde permaneceu à disposição da Justiça.

