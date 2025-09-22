VÍDEO: GCM usa spray de pimenta para dispersar moradores em SJC

A Guarda Civil Municipal usou spray de pimenta para dispersar moradores durante um protesto realizado na manhã desta segunda-feira (22) na Vila Unidos, região norte de São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O grupo protestava contra a retirada de um parquinho e de uma academia ao ar livre, medida tomada em razão do corte de seis árvores exóticas no bairro. Durante a confusão, guardas lançaram spray de pimenta em homens e mulheres que participavam da mobilização, o que aumentou o clima de tensão no local.