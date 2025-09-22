VÍDEO: GCM usa spray de pimenta para dispersar moradores em SJC

A Guarda Civil Municipal usou spray de pimenta para dispersar moradores durante um protesto realizado na manhã desta segunda-feira (22) na Vila Unidos, região norte de São José dos Campos.
O grupo protestava contra a retirada de um parquinho e de uma academia ao ar livre, medida tomada em razão do corte de seis árvores exóticas no bairro. Durante a confusão, guardas lançaram spray de pimenta em homens e mulheres que participavam da mobilização, o que aumentou o clima de tensão no local.
Segundo a Prefeitura de São José dos Campos, a área está sendo utilizada pela CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), que iniciou a construção de 28 apartamentos destinados a famílias inscritas no programa habitacional do Estado.
De acordo com a administração municipal, o parquinho e a academia de ginástica serão reinstalados em um terreno próximo, considerado mais adequado por ser plano e preparado para receber melhorias de infraestrutura.
A GCM informou que, "diante da necessidade, realizou a dispersão de manifestantes com spray, recurso de arma não letal".