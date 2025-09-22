URGENTE: Homem é encontrado morto em área de mata em Taubaté

O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta segunda-feira (22) em uma área de bosque na rua das Camélias, no bairro Campos Elíseos, em Taubaté.

Segundo as informações preliminares, a morte teria ocorrido 12 horas antes da localização, já que a vítima apresentava sinais de rigidez cadavérica. O homem, que aparenta cerca de 45 anos. não carregava documentos que permitissem sua identificação imediata.