URGENTE: Homem é encontrado morto em área de mata em Taubaté

O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta segunda-feira (22) em uma área de bosque na rua das Camélias, no bairro Campos Elíseos, em Taubaté.
Segundo as informações preliminares, a morte teria ocorrido 12 horas antes da localização, já que a vítima apresentava sinais de rigidez cadavérica. O homem, que aparenta cerca de 45 anos. não carregava documentos que permitissem sua identificação imediata.
De acordo com os peritos, não havia indícios de violência, como perfurações por arma de fogo, faca ou outras lesões aparentes.
A Polícia Militar isolou o local até a chegada da Polícia Científica, que realizou a perícia. O delegado Vinícius Garcia, da Polícia Civil, também esteve presente para acompanhar os trabalhos de investigação.