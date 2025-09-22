Alckmin comemora acordo entre Latam e Embraer

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), comemorou nesta segunda-feira (22) o anúncio da Latam Airlines Group de adquirir até 74 aeronaves Embraer E195-E2, em um movimento considerado histórico para a aviação sul-americana. Em publicação nas redes sociais, Alckmin destacou a relevância do investimento para o país e a projeção internacional da indústria aeronáutica brasileira:
“A segunda-feira começou bombando! O modelo Embraer E195-E2 passará a integrar a frota da LATAM por meio de um pedido de até 74 aeronaves, com as entregas de 24 já no início do segundo semestre de 2026. Com o investimento, a LATAM ampliará sua malha aérea na América do Sul, adicionando até 35 novos destinos aos 160 já existentes”, disse.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Pedido bilionário.
O contrato prevê 24 pedidos firmes, avaliados em cerca de US$ 2,1 bilhões, além de 50 opções de compra. As primeiras entregas estão previstas para o segundo semestre de 2026, inicialmente destinadas à Latam Airlines Brasil.
Segundo o CEO da Latam, Roberto Alvo, a escolha do E195-E2 está ligada à sua eficiência e versatilidade, fundamentais para o fortalecimento da malha aérea doméstica e regional. Atualmente, a Latam opera com 362 aeronaves e pretende adicionar até 35 novos destinos à sua malha sul-americana com o reforço dos novos jatos.
“Nada como viajar em um Embraer”, escreveu o vice-presidente, em tom de entusiasmo.