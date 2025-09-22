Alckmin comemora acordo entre Latam e Embraer

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), comemorou nesta segunda-feira (22) o anúncio da Latam Airlines Group de adquirir até 74 aeronaves Embraer E195-E2, em um movimento considerado histórico para a aviação sul-americana. Em publicação nas redes sociais, Alckmin destacou a relevância do investimento para o país e a projeção internacional da indústria aeronáutica brasileira:

“A segunda-feira começou bombando! O modelo Embraer E195-E2 passará a integrar a frota da LATAM por meio de um pedido de até 74 aeronaves, com as entregas de 24 já no início do segundo semestre de 2026. Com o investimento, a LATAM ampliará sua malha aérea na América do Sul, adicionando até 35 novos destinos aos 160 já existentes”, disse.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp