OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Mudança no tempo; rajadas de vento chegam a 54 km/h em Taubaté

Por Leandro Vaz | Taubaté
Da redação
Tempo muda em Taubaté
Taubaté registrou rajadas de vento de até 54,3 km/h nesta segunda-feira (22), segundo dados meteorológicos. A velocidade colocou a cidade entre os dez municípios com maiores rajadas no estado de São Paulo, em um dia marcado por mudanças bruscas de tempo e alertas emitidos pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O levantamento aponta que a maior rajada ocorreu em Presidente Prudente, com intensidade de 82,8 km/h. Em seguida aparecem Barra Bonita (70,2 km/h), Piracicaba (69,4 km/h) e Rancharia (66,2 km/h).

Ranking das rajadas no Estado:

Presidente Prudente: 82,8 km/h

Barra Bonita: 70,2 km/h

Piracicaba: 69,4 km/h

Rancharia: 66,2 km/h

Valparaíso: 62,6 km/h

Pradópolis: 60,8 km/h

Bragança Paulista: 58,6 km/h

José Bonifácio: 56,5 km/h

Taubaté: 54,3 km/h

Tupã: 54,3 km/h

Outras cidades como Jales (52,5 km/h), Avaré (48,6 km/h), Barretos (44,2 km/h) e até a capital paulista, em Interlagos (38,8 km/h), também registraram ventos fortes ao longo do dia.

A intensidade dos ventos acompanha a instabilidade climática que atinge o Estado com a entrada da primavera, marcada por queda de temperatura, risco de tempestades e até possibilidade de granizo.

Em Taubaté e no Vale do Paraíba, o cenário climático deve seguir instável nos próximos dias, exigindo atenção da população, especialmente para os alertas de rajadas intensas e alagamentos pontuais.

