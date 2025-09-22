Mudança no tempo; rajadas de vento chegam a 54 km/h em Taubaté

Taubaté registrou rajadas de vento de até 54,3 km/h nesta segunda-feira (22), segundo dados meteorológicos. A velocidade colocou a cidade entre os dez municípios com maiores rajadas no estado de São Paulo, em um dia marcado por mudanças bruscas de tempo e alertas emitidos pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O levantamento aponta que a maior rajada ocorreu em Presidente Prudente, com intensidade de 82,8 km/h. Em seguida aparecem Barra Bonita (70,2 km/h), Piracicaba (69,4 km/h) e Rancharia (66,2 km/h).