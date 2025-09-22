Marcão, conselheiro do Esporte Clube Taubaté, morre aos 54 anos

Faleceu aos 54 anos Marcos Antonio da Silva Junior, conhecido como Marcão, que foi conselheiro do Esporte Clube Taubaté por mais de 15 anos.
Em nota de pesar, o clube lamentou a perda e se solidarizou com familiares e amigos e ressaltou que Marcão foi referência de respeito, lealdade e dedicação ao Esporte Clube Taubaté.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
"O Esporte Clube Taubaté lamenta o falecimento de Marcos Antonio da Silva Junior (Marcão), aos 54 anos. Conselheiro do clube por mais de 15 anos e presença constante nos jogos no Joaquinzão, Marcão foi referência de respeito, lealdade e dedicação ao Esporte Clube Taubaté. O Esporte Clube Taubaté se solidariza com familiares, amigos e todos os que se entristecem com essa perda", diz nota do clube.