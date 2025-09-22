Aparecida: Viaduto de R$ 79 milhões ganha nome de Papa Francisco

Com investimentos superiores a R$ 79 milhões, a cidade de Aparecida inaugurou, na última sexta-feira (19), o Viaduto Papa Francisco.

A estrutura substitui a antiga passagem de nível da Avenida Itaguaçu com objetivo de garantir fluidez, mobilidade e segurança para motoristas, pedestres e romeiros que circulam no entorno do Santuário Nacional.

Segundo a prefeitura, a obra beneficiará diretamente cerca de 120 mil motoristas que passam pelo trecho da Via Dutra no Vale do Paraíba, eliminando o tempo de espera por composições ferroviárias e os riscos de acidentes.

