Aparecida: Viaduto de R$ 79 milhões ganha nome de Papa Francisco

Com investimentos superiores a R$ 79 milhões, a cidade de Aparecida inaugurou, na última sexta-feira (19), o Viaduto Papa Francisco.
A estrutura substitui a antiga passagem de nível da Avenida Itaguaçu com objetivo de garantir fluidez, mobilidade e segurança para motoristas, pedestres e romeiros que circulam no entorno do Santuário Nacional.
Segundo a prefeitura, a obra beneficiará diretamente cerca de 120 mil motoristas que passam pelo trecho da Via Dutra no Vale do Paraíba, eliminando o tempo de espera por composições ferroviárias e os riscos de acidentes.
A solenidade de inauguração contou com a presença de diversas autoridades, incluindo o ministro dos Transportes, Renan Filho. Na ocasião, ele também anunciou novos investimentos em Aparecida, como a implantação de ciclovia e faixas exclusivas para pedestres na BR-488 (que liga a Dutra ao Santuário), além de estudos para a construção de um túnel de pedestres em frente à Basílica.
Com a entrega, a cidade reforça o papel de polo de turismo religioso.