Pinda deposita R$ 1,6 milhão para funcionários da Renovar

A Prefeitura de Pindamonhangaba efetuou um depósito judicial de R$ 1.596.523 para garantir o pagamento de ex-funcionários da empresa Renovar Saneamento Ambiental, que era responsável pela coleta de lixo e limpeza na cidade. A empresa prestou serviços ao município até 1º de julho de 2025, ocasião em que não houve renovação do contrato por divergências na documentação apresentada.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A medida atende a um pedido do Sindicato dos Empregados em Empresas de Asseio e Conservação e da decisão de tutela antecipada proferida pelo juiz Elias Terukiyo Kubo, da Vara do Trabalho de Taubaté, que determinou que os pagamentos da Prefeitura à Renovar fossem depositados em juízo para garantia dos trabalhadores.