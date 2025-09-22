24 de setembro de 2025
TEMPO

AGORA: Tempo vira e tem alertas de tempestade em São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Leandro Vaz
Primavera começa hoje. Com chuva
O início da primavera, nesta segunda-feira (22), trouxe uma mudança radical no clima em São José dos Campos. Depois de um fim de semana abafado, com temperaturas acima dos 30°C, a cidade amanheceu chuvosa e já enfrenta declínio térmico que deve se intensificar nos próximos dias. Segundo o Inemt (Instituto Nacional de Meteorologia), a virada no tempo será acompanhada por chuvas intensas, ventos fortes e até risco de granizo. Três alertas foram emitidos para a região: de vendaval, tempestade e queda acentuada de temperatura.

Risco de temporais e queda de até 20°C.

De acordo com a previsão, a segunda-feira deve registrar mínima de 14°C e máxima de 34°C, mas a partir da noite a tendência é de forte declínio. Já na terça-feira (23), os termômetros devem variar entre 11°C e 26°C.

A queda será ainda mais brusca na quinta-feira (25), quando a máxima não deve passar de 17°C, com mínima prevista de 9°C. Na sexta (26), o frio permanece, com 8°C de mínima e máxima de 22°C.

Alertas do Inmet

Tempestade: chuva de até 100 mm/dia, ventos de 60 a 100 km/h e risco de granizo até a manhã de terça-feira.

Declínio de Temperatura: redução superior a 5°C, com impacto direto na saúde da população.

Vendaval: rajadas entre 40 e 60 km/h, com risco de queda de galhos de árvores.

As autoridades recomendam cautela no trânsito, atenção em áreas sujeitas a alagamentos e que a população evite se abrigar debaixo de árvores durante os temporais. Agricultores também devem ficar atentos para possíveis estragos em plantações devido ao granizo e ao excesso de chuva.

