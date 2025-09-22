AGORA: Tempo vira e tem alertas de tempestade em São José

O início da primavera, nesta segunda-feira (22), trouxe uma mudança radical no clima em São José dos Campos. Depois de um fim de semana abafado, com temperaturas acima dos 30°C, a cidade amanheceu chuvosa e já enfrenta declínio térmico que deve se intensificar nos próximos dias. Segundo o Inemt (Instituto Nacional de Meteorologia), a virada no tempo será acompanhada por chuvas intensas, ventos fortes e até risco de granizo. Três alertas foram emitidos para a região: de vendaval, tempestade e queda acentuada de temperatura.

Risco de temporais e queda de até 20°C.