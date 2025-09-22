Latam compra 24 jatos comerciais da Embraer por R$ 11,2 bilhões

A Latam Airlines Group S.A. e suas afiliadas anunciaram nesta segunda-feira (22) um acordo com a Embraer e planos para expandir a conectividade na América do Sul, por meio da aquisição de até 74 aeronaves Embraer E195-E2 de corredor único. O pedido inclui 24 entregas firmes e 50 opções de compra. As entregas das 24 aeronaves começarão no segundo semestre de 2026, inicialmente para a Latam Airlines Brasil e, posteriormente, com o potencial de incluir outras afiliadas do grupo.
O pedido firme das 24 aeronaves está avaliado em aproximadamente US$ 2,1 bilhões (preço de tabela).
A iniciativa reforça o investimento contínuo do grupo Latam no fortalecimento de suas operações domésticas e regionais, apoiando-se no crescimento constante e com rentabilidade alcançado nos últimos quatro anos.
“Nos últimos quatro anos, o grupo Latam tem se concentrado na expansão de sua malha aérea doméstica e regional, criando a forma mais abrangente e integrada de viajar dentro da América do Sul. A decisão do grupo Latam é baseada na excelente eficiência do Embraer E195-E2 e sua versatilidade, que nos permitirão seguir em nossa trajetória de crescimento com rentabilidade, ampliando essa conectividade por meio da abertura de novos destinos, oferecendo ainda mais opções aos nossos passageiros, aproximando comunidades e impulsionando também o desenvolvimento econômico e social”, afirma Roberto Alvo, CEO do Latam Airlines Group.
Os E195-E2 integrarão a frota do grupo Latam, que atualmente é composta por 362 aeronaves: 283 Airbus narrow-bodies, 3 Airbus wide-bodies em leasing de curto prazo, 56 Boeing wide-bodies e 20 cargueiros Boeing. Desde 2021, o grupo Latam ampliou sua malha aérea de 129 para 160 destinos de passageiros – um aumento de 24% – reforçando o seu contínuo investimento no fortalecimento das operações em toda a região.
“Essa parceria estratégica com o grupo Latam reflete a necessidade da companhia aérea em escolher a aeronave mais eficiente e adequada para complementar sua frota e apoiar seu próximo ciclo de crescimento na América do Sul. O E195-E2 permitirá que as afiliadas da Latam conectem mais destinos com a capacidade certa, ao mesmo tempo em que oferecem maior conforto aos passageiros. Estamos extremamente orgulhosos de que o grupo Latam tenha feito a melhor escolha para avançar na conectividade da região e para o futuro que construiremos juntos”, afirma Francisco Gomes Neto, Presidente e CEO da Embraer.