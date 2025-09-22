Latam compra 24 jatos comerciais da Embraer por R$ 11,2 bilhões

A Latam Airlines Group S.A. e suas afiliadas anunciaram nesta segunda-feira (22) um acordo com a Embraer e planos para expandir a conectividade na América do Sul, por meio da aquisição de até 74 aeronaves Embraer E195-E2 de corredor único. O pedido inclui 24 entregas firmes e 50 opções de compra. As entregas das 24 aeronaves começarão no segundo semestre de 2026, inicialmente para a Latam Airlines Brasil e, posteriormente, com o potencial de incluir outras afiliadas do grupo.

O pedido firme das 24 aeronaves está avaliado em aproximadamente US$ 2,1 bilhões (preço de tabela).