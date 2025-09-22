IRPF: Região restitui R$ 11.686.744,30; 5º lote disponível

Contribuintes poderão consultar se foram contemplados no 5º lote de restituição do IRPF (Imposto de Renda de Pessoa Física) de 2025 a partir das 10h desta terça-feira (23). O lote inclui declarações enviadas fora do prazo ou aquelas que tiveram pendências resolvidas. Também estão incluídas restituições residuais de anos anteriores.

O pagamento para a região do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira será feito em 30 de setembro. Serão 4.857 restituições, totalizando R$ 11.686.744,30.

