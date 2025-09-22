IRPF: Região restitui R$ 11.686.744,30; 5º lote disponível

Contribuintes poderão consultar se foram contemplados no 5º lote de restituição do IRPF (Imposto de Renda de Pessoa Física) de 2025 a partir das 10h desta terça-feira (23). O lote inclui declarações enviadas fora do prazo ou aquelas que tiveram pendências resolvidas. Também estão incluídas restituições residuais de anos anteriores.
O pagamento para a região do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira será feito em 30 de setembro. Serão 4.857 restituições, totalizando R$ 11.686.744,30.
Para verificar a restituição, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal, ir em "Meu Imposto de Renda" e depois em "Consultar a Restituição". A consulta pode ser feita de forma simplificada ou completa. Caso seja identificada alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificá-la, corrigindo as informações incorretas.
A Receita Federal reforça que o pagamento é realizado exclusivamente em conta bancária de titularidade do contribuinte. Se houver algum erro nos dados bancários, o crédito não é efetuado. Nesses casos, o Banco do Brasil oferece um serviço de reagendamento por até um ano. O reagendamento pode ser feito pelo Portal BB ou pela Central de Relacionamento, nos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (para pessoas com deficiência auditiva).
Após um ano, caso o valor não seja resgatado, o contribuinte deve solicitá-lo pelo Portal e-CAC, no site da Receita Federal, acessando o menu "Declarações e Demonstrativos" e, em seguida, "Meu Imposto de Renda".