Após assalto, jovem é preso com R$ 1.000 em drogas na região

O Grupo de Pronta Resposta do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais) prendeu um homem de 21 anos por tráfico de drogas em Caraguatatuba.

A ocorrência foi registrada no sábado (20), por volta das 13h30, no bairro Rio do Ouro, após a notificação de uma denúncia de roubo a um transeunte.

