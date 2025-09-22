Após assalto, jovem é preso com R$ 1.000 em drogas na região

O Grupo de Pronta Resposta do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais) prendeu um homem de 21 anos por tráfico de drogas em Caraguatatuba.
A ocorrência foi registrada no sábado (20), por volta das 13h30, no bairro Rio do Ouro, após a notificação de uma denúncia de roubo a um transeunte.
Com a anotação da placa da motocicleta usada pelo autor, a polícia chegou à sua residência, onde localizou 95 envelopes de cocaína, com valor estimado em R$ 1.000.
O suspeito foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde permaneceu à disposição da Justiça.