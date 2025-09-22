24 de setembro de 2025
TRÁFICO DE DROGAS

Homem é preso com 109 kg de droga no carro em rodovia do Vale

Por Da região | Caçapava
Divulgação
PRF apreende 109 kg de droga em carro que trafegava pela BR-116
Um homem foi preso em Caçapava por tráfico de drogas no domingo (21). A prisão ocorreu às 15h15 no km 125 da BR-116.  A Polícia Rodoviária Federal abordou o motorista de um VW/Polo de cor preta e, percebendo seu nervosismo, realizou uma busca no veículo.

No compartimento de carga e sob os bancos, a equipe encontrou 109 kg de uma substância análoga à maconha, embalada em tabletes de plástico. O homem confessou que estava levando a droga de Foz do Iguaçu, no Paraná, para Taubaté e que receberia R$ 3.000 pelo transporte.

O caso foi registrado como tráfico de drogas, e o suspeito, o veículo e a droga foram encaminhados à Polícia Federal de São José dos Campos.

