Homem é preso com 109 kg de droga no carro em rodovia do Vale

Um homem foi preso em Caçapava por tráfico de drogas no domingo (21). A prisão ocorreu às 15h15 no km 125 da BR-116. A Polícia Rodoviária Federal abordou o motorista de um VW/Polo de cor preta e, percebendo seu nervosismo, realizou uma busca no veículo.

No compartimento de carga e sob os bancos, a equipe encontrou 109 kg de uma substância análoga à maconha, embalada em tabletes de plástico. O homem confessou que estava levando a droga de Foz do Iguaçu, no Paraná, para Taubaté e que receberia R$ 3.000 pelo transporte.