Procon fiscaliza protocolo de proteção a mulher na região

O Procon Taubaté intensificou a fiscalização em bares, restaurantes, casas noturnas e demais locais de lazer do município para garantir o cumprimento do Protocolo “Não se Cale”. A iniciativa determina que estabelecimentos adotem medidas de acolhimento e proteção às mulheres em situação de risco ou violência.

Fiscalizações anteriores em todo o estado de São Paulo, revelaram um alto índice de irregularidades. Na ação, que fez parte da Operação Agosto Lilás, mais de 75% dos estabelecimentos fiscalizados no estado, incluindo cidades do Vale do Paraíba, apresentaram alguma falha, sendo a principal delas o descumprimento do protocolo.

