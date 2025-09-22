Homem que furtava baterias de veículos é preso em Taubaté

Uma operação conjunta da GCM (Guarda Civil Municipal) e da Polícia Civil prendeu um homem de 50 anos, acusado de cometer diversos furtos em Taubaté, principalmente de baterias de veículos estacionados na região central. A prisão aconteceu na última sexta-feira (19), após investigação conduzida pela Polícia Civil com apoio da Deia (Divisão de Estratégia, Inteligência e Análise) da GCM.
O ponto de partida da ação foram imagens em vídeo que chegaram até o CGI (Centro de Gestão Integrada), onde era possível ver algumas ações do suspeito, que já possuía histórico de passagens criminais.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Equipes operacionais do Deic (Departamento de Investigações Criminais) cumpriram mandado de busca e apreensão e, durante a ação, identificaram que em frente à residência do investigado também funcionava um ponto de tráfico de drogas.
No momento da chegada das equipes, um homem não identificado recolhia dinheiro proveniente da venda de entorpecentes. Ele conseguiu fugir ao notar a aproximação das viaturas, abandonando drogas, dinheiro, uma motocicleta e um capacete, todos apreendidos e levados para a delegacia. A operação também buscará identificar esse suspeito.
O investigado pelos furtos foi localizado e detido no interior do imóvel. No local, também foram encontradas vestimentas usadas em furtos anteriores, confirmados pelas imagens analisadas. Ele confessou a prática dos crimes e foi conduzido à Delegacia, ficando à disposição da Justiça.