24 de setembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
AÇÃO INTEGRADA

Homem que furtava baterias de veículos é preso em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Ação integrada prende suspeito de furtos em Taubaté
Ação integrada prende suspeito de furtos em Taubaté

Uma operação conjunta da GCM (Guarda Civil Municipal) e da Polícia Civil prendeu um homem de 50 anos, acusado de cometer diversos furtos em Taubaté, principalmente de baterias de veículos estacionados na região central. A prisão aconteceu na última sexta-feira (19), após investigação conduzida pela Polícia Civil com apoio da Deia (Divisão de Estratégia, Inteligência e Análise) da GCM.

O ponto de partida da ação foram imagens em vídeo que chegaram até o CGI (Centro de Gestão Integrada), onde era possível ver algumas ações do suspeito, que já possuía histórico de passagens criminais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Equipes operacionais do Deic (Departamento de Investigações Criminais) cumpriram mandado de busca e apreensão e, durante a ação, identificaram que em frente à residência do investigado também funcionava um ponto de tráfico de drogas.

No momento da chegada das equipes, um homem não identificado recolhia dinheiro proveniente da venda de entorpecentes. Ele conseguiu fugir ao notar a aproximação das viaturas, abandonando drogas, dinheiro, uma motocicleta e um capacete, todos apreendidos e levados para a delegacia. A operação também buscará identificar esse suspeito.

O investigado pelos furtos foi localizado e detido no interior do imóvel. No local, também foram encontradas vestimentas usadas em furtos anteriores, confirmados pelas imagens analisadas. Ele confessou a prática dos crimes e foi conduzido à Delegacia, ficando à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários