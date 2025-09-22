Homem que furtava baterias de veículos é preso em Taubaté

Uma operação conjunta da GCM (Guarda Civil Municipal) e da Polícia Civil prendeu um homem de 50 anos, acusado de cometer diversos furtos em Taubaté, principalmente de baterias de veículos estacionados na região central. A prisão aconteceu na última sexta-feira (19), após investigação conduzida pela Polícia Civil com apoio da Deia (Divisão de Estratégia, Inteligência e Análise) da GCM.

O ponto de partida da ação foram imagens em vídeo que chegaram até o CGI (Centro de Gestão Integrada), onde era possível ver algumas ações do suspeito, que já possuía histórico de passagens criminais.

