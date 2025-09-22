Ação conjunta apreende máquina usada em desmatamento na região

A Prefeitura de Ilhabela, em parceria com a Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público e Poder Judiciário, realizou na última quinta-feira (18) uma operação de combate a crimes ambientais no município.
A fiscalização resultou na apreensão de uma retroescavadeira usada em desmatamento, desvio de cursos d’água e parcelamento irregular do solo em uma área de preservação.
O equipamento já era alvo de investigações. A mesma máquina já havia sido flagrada fechando um curso d’água em maio e está relacionada a processos administrativos por reincidência nas infrações. Com base nas evidências, a ação integrada garantiu o mandado de busca e apreensão do maquinário.
A Prefeitura de Ilhabela informa que outras investigações estão em andamento e novas apreensões podem ocorrer nos próximos meses.