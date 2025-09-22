Ação conjunta apreende máquina usada em desmatamento na região

A Prefeitura de Ilhabela, em parceria com a Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público e Poder Judiciário, realizou na última quinta-feira (18) uma operação de combate a crimes ambientais no município.

A fiscalização resultou na apreensão de uma retroescavadeira usada em desmatamento, desvio de cursos d’água e parcelamento irregular do solo em uma área de preservação.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp