CRIME AMBIENTAL

Ação conjunta apreende máquina usada em desmatamento na região

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Maquinário apreendido em Ilhabela por envolvimento em crime ambiental
Maquinário apreendido em Ilhabela por envolvimento em crime ambiental

A Prefeitura de Ilhabela, em parceria com a Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público e Poder Judiciário, realizou na última quinta-feira (18) uma operação de combate a crimes ambientais no município.

A fiscalização resultou na apreensão de uma retroescavadeira usada em desmatamento, desvio de cursos d’água e parcelamento irregular do solo em uma área de preservação.

O equipamento já era alvo de investigações. A mesma máquina já havia sido flagrada fechando um curso d’água em maio e está relacionada a processos administrativos por reincidência nas infrações. Com base nas evidências, a ação integrada garantiu o mandado de busca e apreensão do maquinário.

A Prefeitura de Ilhabela informa que outras investigações estão em andamento e novas apreensões podem ocorrer nos próximos meses.

