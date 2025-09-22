Caraguatatuba tem 240 vagas de emprego em diversas áreas

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Caraguatatuba tem mais de 240 oportunidades de emprego disponíveis nesta segunda-feira (22). As vagas são para diversas áreas e níveis de experiência.

Entre os destaques estão as oportunidades para as áreas de açougue (31), padaria (32) e pizzaria (7), além das áreas de limpeza (17) e vendas (35). Há também vagas para profissionais especializados, como Técnico em Segurança do Trabalho, Eletricista de Manutenção e Motorista Entregador. O quadro inclui 18 oportunidades exclusivas para PCDs (Pessoas com Deficiência).

Para se candidatar, os interessados devem comparecer a uma das unidades do PAT ou do CATE (Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor). É necessário levar um currículo atualizado, RG e CPF.



Locais de atendimento: