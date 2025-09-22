Caraguatatuba tem 240 vagas de emprego em diversas áreas

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Caraguatatuba tem mais de 240 oportunidades de emprego disponíveis nesta segunda-feira (22). As vagas são para diversas áreas e níveis de experiência.
Entre os destaques estão as oportunidades para as áreas de açougue (31), padaria (32) e pizzaria (7), além das áreas de limpeza (17) e vendas (35). Há também vagas para profissionais especializados, como Técnico em Segurança do Trabalho, Eletricista de Manutenção e Motorista Entregador. O quadro inclui 18 oportunidades exclusivas para PCDs (Pessoas com Deficiência).
Para se candidatar, os interessados devem comparecer a uma das unidades do PAT ou do CATE (Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor). É necessário levar um currículo atualizado, RG e CPF.
Locais de atendimento:
PAT: Rua Taubaté, 520, Sumaré. Atendimento de segunda a sexta, das 8h às 16h.
CATE: Avenida José Herculano, 7495, Travessão (Subprefeitura Sul). Atendimento de segunda a sexta, das 8h às 14h.
As vagas podem sofrer alterações sem aviso prévio, conforme o preenchimento ou encerramento por parte dos empregadores.