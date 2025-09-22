Caçapava recebe 13 radares de velocidade em pontos estratégicos

Em Caçapava, 13 radares de velocidade serão estrategicamente instalados com o objetivo de reduzir acidentes e garantir mais segurança viária. Pela primeira vez a cidade recebe esse tipo de iniciativa, que terá início na quarta-feira (24), e tem como meta principal conscientizar os motoristas e promover o respeito às leis de trânsito.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Dos 13 equipamentos, 9 serão do tipo Fixo Metrológico, que registram a velocidade dos veículos. Os outros 4 radares serão do tipo Fixo Híbrido, com a capacidade de fiscalizar, além da velocidade, outras infrações como o avanço de sinal vermelho, conversões proibidas e parada sobre a faixa de pedestres.