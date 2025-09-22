24 de setembro de 2025
SEGURANÇA VIÁRIA

Caçapava recebe 13 radares de velocidade em pontos estratégicos

Por Da redação | Caçapava
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Em Caçapava, 13 radares de velocidade serão estrategicamente instalados com o objetivo de reduzir acidentes e garantir mais segurança viária. Pela primeira vez a cidade recebe esse tipo de iniciativa, que terá início na quarta-feira (24), e tem como meta principal conscientizar os motoristas e promover o respeito às leis de trânsito.

Dos 13 equipamentos, 9 serão do tipo Fixo Metrológico, que registram a velocidade dos veículos. Os outros 4 radares serão do tipo Fixo Híbrido, com a capacidade de fiscalizar, além da velocidade, outras infrações como o avanço de sinal vermelho, conversões proibidas e parada sobre a faixa de pedestres.

Durante o primeiro mês, a fiscalização será educativa. Os motoristas flagrados cometendo infrações receberão apenas uma notificação de alerta, sem a aplicação de multas. Após esse período, as infrações passarão a ser autuadas com as penalidades previstas pelo Código de Trânsito Brasileiro.

Locais de instalação

Radares Fixo Metrológico:

avenida Cel. Manoel Inocêncio, oposto ao número 999 – Centro (sentido Bairro) - 40 km/h
Estrada Municipal Olívia Alegri, aprox. 300m da Dutra – Caçapava Velha (sentido Centro) - 60 km/h
avenida Henry Nestlé, 2754 - Vila Galvão (sentido Bairro) - 50 km/h Dr. Rosalvo de Almeida Teles, 500 - Parque Res. Nova Caçapava (sentido Centro) - 50 km/h
rua Dr. Rosalvo de Almeida Teles, 500 - Parque Res. Nova Caçapava (sentido Bairro) - 50 km/h
rua do Porto, oposto ao número 804 – Jardim Rafael (sentido Centro) - 40 km/h
avenida Subtenente Luiz Gonzaga de Toledo Araújo, oposto número 1445 – Vila Quirino (sentido Bairro) - 60 km/h
rua Dr. José de Moura Resende, 1021 – Vera Cruz (sentido Centro) - 40 km/h
rua João Gonçalves Barbosa, 207 – Vila São João (sentido Centro) - 50 km/h


Radares Fixo Híbrido:

avenida Cel. Alcântara, oposto ao número 500 – Centro (sentido Centro) - 40 km/h
avenida Cel. Alcântara, 436 – Centro (sentido Bairro) - 40 km/h
rua Rui Barbosa, 880 – Jd. São José (sentido Bairro) - 40 km/h
avenida Dr. José de Moura Resende x Av. Brasil – Igreja Matriz S. J. Batista – Vera Cruz - 40 km/h

