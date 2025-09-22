São José inicia a semana com 810 vagas de emprego disponíveis

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos oferece 810 vagas de emprego para profissionais com ou sem experiência. As oportunidades são para diversas áreas, com vários níveis de formação e experiência.

Entre os destaques, há 200 vagas para operador de teleatendimento, sendo 95 exclusivas para PCDs (Pessoas com Deficiência). Além disso, há oportunidades para: