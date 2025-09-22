24 de setembro de 2025
EMPREGO

São José inicia a semana com 810 vagas de emprego disponíveis

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos oferece 810 vagas de emprego para profissionais com ou sem experiência. As oportunidades são para diversas áreas, com vários níveis de formação e experiência.

Entre os destaques, há 200 vagas para operador de teleatendimento, sendo 95 exclusivas para PCDs (Pessoas com Deficiência). Além disso, há oportunidades para:

Auxiliar Administrativo: 37 vagas
Auxiliar de Limpeza: 36 vagas
Servente de Obras: 30 vagas
Vendas (promotor e operador): 40 vagas

Para se candidatar, é necessário comparecer pessoalmente ao PAT com a carteira de trabalho, o documento de identidade e, se possível, um currículo impresso. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na Praça Afonso Pena, nº 175, no centro da cidade.

