24 de setembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
FLAGRANTE

Homem é preso após furtar celulares em São José dos Campos

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Um homem foi preso por furto de celulares no bairro Jardim Limoeiro, em São José dos Campos, no sábado (20). A prisão aconteceu durante patrulhamento de policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), que se dirigiram ao local após notificação via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar).

Na rua Estácio José do Nascimento, seguranças mantinham o suspeito contido. Ele estava com três aparelhos furtados, foi preso e conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária), permanecendo à disposição da Justiça.

