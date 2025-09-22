Homem é preso após furtar celulares em São José dos Campos

Um homem foi preso por furto de celulares no bairro Jardim Limoeiro, em São José dos Campos, no sábado (20). A prisão aconteceu durante patrulhamento de policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), que se dirigiram ao local após notificação via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar).

Na rua Estácio José do Nascimento, seguranças mantinham o suspeito contido. Ele estava com três aparelhos furtados, foi preso e conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária), permanecendo à disposição da Justiça.