Arma falha durante briga com vizinho e homem é preso

Em São Francisco Xavier, um homem foi preso pela Polícia Militar por disparar e portar uma arma de fogo ilegalmente. O incidente ocorreu na noite de sábado (20), na Estrada do Rio Manso.

Após receber um chamado do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) sobre disparos, a equipe do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foi ao local e conversou com um homem que relatou ter sido agredido pelo vizinho. Segundo a vítima, um desconhecido entregou uma espingarda ao agressor, que tentou atirar. O disparo falhou, e o agressor fugiu, deixando a arma para trás. Os policiais patrulharam a área e localizaram o suspeito, que foi preso e levado à CPJ (Central de Polícia Judiciária).