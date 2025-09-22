24 de setembro de 2025
PORTE DE ARMA

Arma falha durante briga com vizinho e homem é preso

Por Da redação | São Francisco Xavier
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Apreensão de espingarda em São Francisco Xavier
Apreensão de espingarda em São Francisco Xavier

Em São Francisco Xavier, um homem foi preso pela Polícia Militar por disparar e portar uma arma de fogo ilegalmente. O incidente ocorreu na noite de sábado (20), na Estrada do Rio Manso.

Após receber um chamado do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) sobre disparos, a equipe do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foi ao local e conversou com um homem que relatou ter sido agredido pelo vizinho. Segundo a vítima, um desconhecido entregou uma espingarda ao agressor, que tentou atirar. O disparo falhou, e o agressor fugiu, deixando a arma para trás. Os policiais patrulharam a área e localizaram o suspeito, que foi preso e levado à CPJ (Central de Polícia Judiciária).

