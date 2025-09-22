Acusado de furtar fiação é preso pela PM em São José

Um homem foi preso no bairro Jardim Ismênia, em São José dos Campos, no domingo (21), após furtar fiação na rua Sabará.

Policiais do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) atenderam à ocorrência após notificação do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) e, com informações sobre as características do indivíduo obtidas por populares, o localizaram ao longo da via.