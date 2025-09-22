24 de setembro de 2025
FURTO

Acusado de furtar fiação é preso pela PM em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Um homem foi preso no bairro Jardim Ismênia, em São José dos Campos, no domingo (21), após furtar fiação na rua Sabará.

Policiais do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) atenderam à ocorrência após notificação do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) e, com informações sobre as características do indivíduo obtidas por populares, o localizaram ao longo da via.

O suspeito tentou fugir durante a abordagem, mas foi capturado e conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde permaneceu à disposição da Justiça.

