Vale: 266 mortes no trânsito em 2025 e ano mais mortal desde 2016

Uma pessoa morre por dia em acidentes de trânsito no Vale do Paraíba, em média, de acordo com os dados do Infosiga (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo).

Nos oito primeiros meses de 2025, 266 pessoas perderam a vida no trânsito da região, 7% a mais do que os 248 óbitos no mesmo intervalo de 2024.