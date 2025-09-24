25 de setembro de 2025
TRÂNSITO MORTAL

Vale: 266 mortes no trânsito em 2025 e ano mais mortal desde 2016

Por Xandu Alves | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução
Números ameaçam fazer de 2025 o ano com mais mortes em acidentes de trânsito
Números ameaçam fazer de 2025 o ano com mais mortes em acidentes de trânsito

Uma pessoa morre por dia em acidentes de trânsito no Vale do Paraíba, em média, de acordo com os dados do Infosiga (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo).

Nos oito primeiros meses de 2025, 266 pessoas perderam a vida no trânsito da região, 7% a mais do que os 248 óbitos no mesmo intervalo de 2024.

O atual período é o mais mortal para os oito meses desde 2016, ano com 272 mortes no trânsito de janeiro a agosto, e 2015, que terminou o mesmo período com 277 óbitos.

Após queda em junho, mês com 32 óbitos em acidentes, o número de mortes voltou a subir na região em julho, para 37 vidas perdidas no trânsito, e agosto, com 34. Os recordes do ano foram julho, maio e janeiro, todos com 37 mortes. Fevereiro (29) e abril (24) tiveram menos óbitos.

O quadro tende a piorar no segundo semestre, em razão de o período ser sempre mais mortal no trânsito do que os primeiros seis meses.

Na série histórica do Infosiga, que começa em 2015, apenas em dois desses 10 anos o segundo semestre teve menos mortes do que o primeiro: 2022 (174 no 1º e 159 no 2º) e em 2015 (209 / 208).

Nos demais, o período de julho a dezembro foi sempre mais mortal, como no ano passado (172 / 209), 2020 (144 / 182) e 2017 (146 / 210) – a maior diferença da série histórica.

No mês de agosto de 2025, por exemplo, a região registrou 10 mortes nos quatro primeiros dias, o que impactou o mês, que encerrou com 34 óbitos.

Isso ameaça fazer de 2025 o ano com mais mortes em acidentes de trânsito desde 2015. Os anos com mais mortes foram 2015 (417), 2016 (415) e 2024 (381).

