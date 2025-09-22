Homem bebe, causa acidente e é preso em São José dos Campos

Um homem foi preso em São José dos Campos no domingo (21) por dirigir embriagado e causar um acidente na avenida Juscelino Kubitschek. Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), acionados via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), encontraram a Unidade de Suporte Avançado no local do acidente.

O motorista de um dos veículos apresentava sinais de embriaguez e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele foi levado à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde um exame clínico no IML (Instituto Médico Legal) confirmou o estado de embriaguez.