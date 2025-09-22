24 de setembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

RESGATE EM TRILHA

Bombeiros resgatam jovem em situação de risco em trilha da região

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/CB
Resgate do jovem na trilha de Ilhabela
Resgate do jovem na trilha de Ilhabela

Na tarde deste domingo (21), por volta das 14h, o Corpo de Bombeiros de Ilhabela foi acionado para atender a uma ocorrência de pessoa em situação de perigo na trilha do Pico do Baepi.

Um grupo realizava a caminhada quando um homem, de 25 anos, apresentou sinais de desidratação e câimbras nas pernas, permanecendo sentado próximo ao cume.

A equipe do Corpo de Bombeiros realizou hidratação no local, restabelecendo as condições mínimas para que a vítima pudesse iniciar a descida.

Por volta das 19h, o jovem foi conduzido em segurança até a base da trilha, onde ficou aos cuidados do Samu, que o encaminhou até o hospital Municipal Mário Covas.

