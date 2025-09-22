Bombeiros resgatam jovem em situação de risco em trilha da região

Na tarde deste domingo (21), por volta das 14h, o Corpo de Bombeiros de Ilhabela foi acionado para atender a uma ocorrência de pessoa em situação de perigo na trilha do Pico do Baepi.
Um grupo realizava a caminhada quando um homem, de 25 anos, apresentou sinais de desidratação e câimbras nas pernas, permanecendo sentado próximo ao cume.
A equipe do Corpo de Bombeiros realizou hidratação no local, restabelecendo as condições mínimas para que a vítima pudesse iniciar a descida.
Por volta das 19h, o jovem foi conduzido em segurança até a base da trilha, onde ficou aos cuidados do Samu, que o encaminhou até o hospital Municipal Mário Covas.