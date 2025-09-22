Seis pessoas morrem no Vale em acidentes e homicídios em 48h

Seis pessoas morreram em acidentes e homicídios no Vale do Paraíba neste final de semana, desde o final da tarde de sexta-feira (19). Os casos aconteceram em seis cidades diferentes na região.
A primeira morte foi de um motociclista de 22 anos, em Pindamonhangaba, no fim da tarde de sexta. Ele morreu após colisão entre sua Yamaha/Fazer 250 e um GM/Corsa Wind, na avenida Dr. José Adhemar César Ribeiro, região do distrito de Moreira César.
O jovem foi socorrido por ambulância municipal ao pronto-socorro da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor.
Na madrugada de sábado, em Taubaté, um homem beneficiado pela saidinha temporária foi morto a tiros. A vítima, de 30 anos, foi baleada na rua Augusto Barbério, no bairro Água Quente, no início da madrugada.
O Samu confirmou o óbito no local. A autoria é desconhecida e o caso foi registrado como homicídio no Plantão Policial da cidade.
A terceira vítima era ciclista e morreu em um acidente na rodovia Monteiro Lobato (SP-50), no km 122, na manhã de sábado (20), por volta de 8h50. A colisão ocorreu no trecho da cidade de Monteiro Lobato.
Ele e outro ciclista de 47 anos foram socorridos por ambulância municipal. O administrador de 52 anos morreu no pronto-atendimento. O segundo ciclista foi levado ao pronto-socorro da Vila Industrial.
Segundo o registro policial, os dois ciclistas seguiam em sentido oposto ao do caminhão quando teriam perdido o controle, invadido a pista contrária e colidido com o veículo de carga.
Por fim, na noite de sábado, um homem foi morto em São José dos Campos. O crime foi registrado na Vila Paiva, bairro na zona norte da cidade.
Policiais militares foram acionados e a vítima foi encontrada no meio da rua, já sem vida. A perícia fez a análise da cena do crime, que vai ser investigado pela Polícia Civil. A identidade da vítima não foi divulgada.
Um motociclista de 41 anos morreu após cair de uma ribanceira de 5 metros, em acidente na Serra de Barequeçaba, em São Sebastião, na tarde deste domingo (21).
Segundo os bombeiros, a vítima apresentava múltiplas fraturas e estava com “sinal de morte evidente por rigidez cadavérica”.
Uma mulher de 35 anos morreu e um homem de 44 anos ficou gravemente ferido após a moto em que estava cair em ribanceira de 100 metros, na serra da rodovia Osvaldo Cruz, no bairro Mato Dentro, em Ubatuba, também neste domingo.
Eles estavam em uma moto que caiu em ribanceira na serra da rodovia Osvaldo Cruz, no bairro Mato Dentro, em Ubatuba.