Seis pessoas morrem no Vale em acidentes e homicídios em 48h

Seis pessoas morreram em acidentes e homicídios no Vale do Paraíba neste final de semana, desde o final da tarde de sexta-feira (19). Os casos aconteceram em seis cidades diferentes na região.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A primeira morte foi de um motociclista de 22 anos, em Pindamonhangaba, no fim da tarde de sexta. Ele morreu após colisão entre sua Yamaha/Fazer 250 e um GM/Corsa Wind, na avenida Dr. José Adhemar César Ribeiro, região do distrito de Moreira César.