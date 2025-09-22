Jovem de 18 anos morre em acidente com múltiplos veículos

Foi identificada como Evelyn Vitória Borchate Dias Reich, de 18 anos, a vítima do acidente registrado no final da manhã de quinta-feira (18), no km 307 da BR-386, em Pouso Novo (RS). Natural de Serafina Corrêa, ela morava em Santa Rosa. A jovem era passageira de um caminhão carregado com ração que se envolveu na colisão.
De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente aconteceu por volta das 11h e envolveu três caminhões e quatro automóveis. O caminhão VW 24.250, emplacado em Concórdia, seguia no sentido interior-capital quando o motorista, de 21 anos e natural de Santo Cristo, não conseguiu frear a tempo diante de veículos parados na pista.
Na tentativa de desviar, acabou batendo lateralmente em dois veículos que seguiam no mesmo sentido, depois em outros três que vinham na direção contrária, e, por fim, na traseira de um caminhão-baú.
Evelyn, que estava na carona do veículo, morreu no local. O condutor, marido da vítima, sofreu ferimentos graves e precisou ser retirado das ferragens pelos bombeiros com uso de desencarcerador. Ele foi encaminhado ao Hospital Bruno Born, em Lajeado.
Outras três pessoas ficaram feridas, entre elas o motorista de uma caminhonete F350, com placas de Estrela, e o condutor de um Renault Sandero, do Paraná. Ambos tiveram lesões leves e também foram levados ao hospital. A rodovia permaneceu bloqueada por mais de quatro horas, causando congestionamentos de até 9 quilômetros nos dois sentidos. O tráfego foi liberado por volta das 15h15.
O corpo de Evylin foi velado na Igreja Assembleia de Deus, no centro de Santa Rosa. O sepultamento ocorreu às 16h30.