Jovem de 18 anos morre em acidente com múltiplos veículos

Foi identificada como Evelyn Vitória Borchate Dias Reich, de 18 anos, a vítima do acidente registrado no final da manhã de quinta-feira (18), no km 307 da BR-386, em Pouso Novo (RS). Natural de Serafina Corrêa, ela morava em Santa Rosa. A jovem era passageira de um caminhão carregado com ração que se envolveu na colisão.

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente aconteceu por volta das 11h e envolveu três caminhões e quatro automóveis. O caminhão VW 24.250, emplacado em Concórdia, seguia no sentido interior-capital quando o motorista, de 21 anos e natural de Santo Cristo, não conseguiu frear a tempo diante de veículos parados na pista.