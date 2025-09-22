Busca Busca contrata com salário de até R$ 8.000; SAIBA MAIS

Em expansão na cidade de São José dos Campos, a loja Busca Busca, centro de compras populares na região central, está contratando funcionários com salários de até R$ 8.000, segundo vídeo divulgado nas redes sociais pelo empresário chinês Alex Ye, proprietário do estabelecimento.
As vagas incluem funções de gerente de loja, cujo rendimento pode chegar a R$ 8.000 por mês entre salário e benefícios.
Também há vagas para operador de caixa, repositor de produtos, motoristas, administrativo, com ganhos de R$ 4.000 (salários + benefícios), como almoço e cesta básica.
Não foram divulgadas informações de quais lojas irão contratar os fuincionários. O Busca Busca tem unidades em São Paulo e São José dos Campos. Interessados devem enviar mensagem diretamente ao RH da empresa, pelo WhatsApp (11) 94855-8355.
“Busca Busca precisa bastante de coordenadora, gerente para deixar as lojas bem organizadas e trazer melhor experiência para a galera fazer compras”, disse o empresário Alex Ye em vídeo nas redes sociais.
“Salário mais benefício chega a R$ 8.000 por mês. E também precisa bastante repositor, operador de caixa. Alguém tá interessado? Para fazer equipe com a gente, entre em contato”, completou.