OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
OPORTUNIDADE

Busca Busca contrata com salário de até R$ 8.000; SAIBA MAIS

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Alex Ye no vídeo em que fala das vagas
Em expansão na cidade de São José dos Campos, a loja Busca Busca, centro de compras populares na região central, está contratando funcionários com salários de até R$ 8.000, segundo vídeo divulgado nas redes sociais pelo empresário chinês Alex Ye, proprietário do estabelecimento.

As vagas incluem funções de gerente de loja, cujo rendimento pode chegar a R$ 8.000 por mês entre salário e benefícios.

Também há vagas para operador de caixa, repositor de produtos, motoristas, administrativo, com ganhos de R$ 4.000 (salários + benefícios), como almoço e cesta básica.

Não foram divulgadas informações de quais lojas irão contratar os fuincionários. O Busca Busca tem unidades em São Paulo e São José dos Campos. Interessados devem enviar mensagem diretamente ao RH da empresa, pelo WhatsApp (11) 94855-8355.

“Busca Busca precisa bastante de coordenadora, gerente para deixar as lojas bem organizadas e trazer melhor experiência para a galera fazer compras”, disse o empresário Alex Ye em vídeo nas redes sociais.

“Salário mais benefício chega a R$ 8.000 por mês. E também precisa bastante repositor, operador de caixa. Alguém tá interessado? Para fazer equipe com a gente, entre em contato”, completou.

