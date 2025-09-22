‘Crime organizado está pondo fogo na Amazônia’, diz Carlos Nobre

Profundo conhecedor da Amazônia, o climatologista Carlos Nobre disse que o crime organizado está colocando fogo na floresta para “combater o sucesso da redução do desmatamento”. Detalhe: usando inteligência artificial para burlar a fiscalização.

“A nossa hipótese é que agora o crime organizado está usando o fogo para combater o sucesso da redução do desmatamento”, disse Nobre durante participação em OVALE Cast - Aquecimento Global, podcast do jornal OVALE.