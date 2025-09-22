‘Crime organizado está pondo fogo na Amazônia’, diz Carlos Nobre

Profundo conhecedor da Amazônia, o climatologista Carlos Nobre disse que o crime organizado está colocando fogo na floresta para “combater o sucesso da redução do desmatamento”. Detalhe: usando inteligência artificial para burlar a fiscalização.
“A nossa hipótese é que agora o crime organizado está usando o fogo para combater o sucesso da redução do desmatamento”, disse Nobre durante participação em OVALE Cast - Aquecimento Global, podcast do jornal OVALE.
O cientista foi entrevistado com participação especial da premiada jornalista Cristiane Prizibisczki, repórter especial do site O Eco, especializado em jornalismo ambiental, e pelo repórter especial de OVALE, Xandu Alves.
Confira trecho da entrevista com o climatologista.
Como é a atuação do crime organizado na floresta Amazônica?
A gente sabe que há muitas e muitas décadas existe o mercado ilegal de terras. Se vai lá, desmata uma área, planta a pastagem, bota o boi, vende aquela fazenda da pecuária ilegalmente. São terras públicas. E depois o Congresso Brasileiro, muitas vezes, desde 2012, quando se modificou o Código Florestal, ele aprova e legaliza essas áreas.
Então, isso está acontecendo, infelizmente, aconteceu muito, por muitos anos. É o crime organizado. E aí, como em 2023, 24, praticamente todos os países da Amazônia, um pouco menos ou bastante menos a Bolívia, combateram o desmatamento, reduziram em toda a Amazônia, aí o crime organizado está fazendo o quê? Ele está colocando fogo. Por quê?
Os sistemas de satélite só detectam o fogo quando a área que está sendo queimada atinge 30 a 40 metros quadrados. Se alguém coloca o fogo ali minutos depois, ele não pega, só quando atinge 30 a 40 metros. Isso leva de 1h30 a 2h. Então, leva na base de 2 horas para detectar aquele incêndio.
O crime organizado sabe disso. O crime organizado usa demais inteligência artificial. Eles têm um apoio gigantesco de inteligência artificial. E é por isso, porque o desmatamento, o satélite pega também. Só que leva dias a semanas para desmatar. Então, o satélite pega, aquela equipe lá desmatando, é isso que fez o Ibama e muitas polícias etc.
O Inpe pega o desmatamento no mesmo dia que está acontecendo. Ele informa ao Ibama, imediatamente, diariamente, e aí o Ibama manda, e por isso que diminuiu muito o desmatamento em 2023 e 2024. Que o Ibama ia lá e interrompia o desmatamento. Essa foi a razão principal.
Então, a nossa hipótese, não fácil demonstrar, porque o crime organizado faz tudo escondido. A nossa hipótese é que agora o crime organizado está usando o fogo para combater o sucesso da redução do desmatamento.